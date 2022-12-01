Фото: МЧС Москва

Задержан заместитель руководителя МЧС России по Москве (главный государственный инспектор по маломерным судам) Сергей Зотов. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

По предварительным данным, Золотов задержан по подозрению в получении взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

19 октября силовики задержали в Москве главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина.

21 октября Басманный районный суд арестовал Репина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от генерального директора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша при посредничестве адвоката Григорьева.

Всех троих арестовали по ходатайству следователя ГСУ СК России. Обвиняемые будут находиться под стражей до 17 декабря.