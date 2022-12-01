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Приметы и советы

Четыре тысячи спецсредств для людей с инвалидностью в ДНР и ЛНР собрали в Москве

Лейла Алиева
Город
Четыре тысячи спецсредств для людей с инвалидностью в ДНР и ЛНР собрали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В рамках акции «Москва помогает» Ресурсный центр для инвалидов собрал четыре тысячи спецсредств для отправки в ДНР и ЛНР. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил директор центра Александр Худяков.

— Ресурсный центр для инвалидов сразу подключился к акции «Москва помогает» по сбору технических средств реабилитации для жителей Донецка и Луганска. Сотрудники центра организовали целую мастерскую по приведению технических средств реабилитации, бывших в употреблении, в порядок. Всего было отремонтировано около 4,5 тысячи единиц, а приняли гораздо больше — примерно 7,5 тысячи, — рассказал он.

При этом в акции приняли участие не только соцслужбы и крупные поставщики, но и обычные граждане. Так, уже 18 тысяч единиц абсорбирующего белья отправлено в Донецк и Луганск, еще четыре тысячи спецсредств закуплено, их передадут в ближайшее время, заключил Худяков.

Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, уделяя особое внимание людям с инвалидностью, которым требуются спецсредства. За ноябрь город закупил около четырех тысяч технических средств реабилитации, среди которых кресла-коляски, костыли, ходунки и трости.

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