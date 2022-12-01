Высадка деревьев в рамках озеленения пространств и магистралей продолжается в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают проводить работы по высадке деревьев на ключевых столичных магистралях и видовых пространствах. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Всего в этом году высадим более 5 тысяч крупномеров. Очередной этап стартовал на улице 800-летия Москвы, Щелковском и Волоколамском шоссе. Больше всего там высадим лип — около 650, эта порода оптимальна для мегаполиса: отлично приживается, устойчива к болезням, не боится сильных ветров и морозов, — отметил он.

По словам заммэра, работы ведутся по ночам с целью свести к минимуму неудобства для жителей города и дорожного движения.

Петр Бирюков уточнил, что более 220 деревьев высадят на улице 800-летия Москвы, более 1,2 тысячи деревьев — на Щелковском шоссе, свыше 750 деревьев — на Волоколамском шоссе.

Специалисты высаживают липы, клены остролистные, рябины, березы, плакучие ивы, декоративные яблони и черемуху. Деревья сажаются в подготовленные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, защищающим корни от гниения и обеспечивающим необходимую вентиляцию, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

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До этого глава комплекса сообщил, что около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили на территориях столичных поликлиник в рамках благоустройства.