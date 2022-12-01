Врач Павличенко рассказала о пользе цветной капусты и брокколи

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала о пользе цветной капусты и брокколи.

— Цветная капуста и брокколи отличаются высокой питательной плотностью, то есть большим содержанием питательных веществ при невысокой калорийности. Поэтому их можно смело рекомендовать людям, желающим похудеть, но сохранить сбалансированный рацион, — отметила она в комментарии aif.ru.

Оба овоща являются ценным источником полезной клетчатки, необходимой для пищеварения и усвоения питательных веществ. Брокколи и цветную капусту относят к пребиотикам — продуктам, стимулирующим развитие микробиома.

Также эти овощи богаты витаминами и минералами. Они содержат витамины А, Е и С (мощные антиоксиданты, отвечающие за процессы регенерации), витамин кроветворения К (также участвует в формировании костной ткани), фолиевую кислоту (необходима беременным женщинам), а также железо, кальций и магний.

Ранее персональный тренер Ники Симботин рассказала, что брокколи содержит большое количество антиоксидантов, что помогает сохранить молодость, передает Nation news.

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