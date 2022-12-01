Академик Покровский назвал основные проблемы лечения СПИДа

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Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, основные проблемы лечения заболевания озвучил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Он отметил, что многие люди распространяют информацию о том, что ВИЧ не существует.

— Если у человека выявляют ВИЧ-инфекцию, он заглядывает в интернет, а там выскакивают сообщения, что вируса нет, лечиться от него не надо. Кончается такое тем, что люди не идут лечиться, не принимают лекарства и в итоге заболевают СПИДом, а врачи уже не могут им помочь, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Покровский подчеркнул, что многие люди не начинают лечение вовремя, с этим связана повышенная смертность от ВИЧ.

Также академик отметил, что в России есть необходимые медикаменты, но стоит задуматься об увеличении ассортимента. Чем новее препарат, тем меньше побочных эффектов он вызывает.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял самые популярные мифы о ВИЧ. Так, эксперт объяснил разницу между ВИЧ и СПИДом.