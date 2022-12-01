Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Академик Покровский назвал основные проблемы лечения СПИДа

Ирина Игнатенко
Общество
Академик Покровский назвал основные проблемы лечения СПИДа
Фото: Depositphotos

Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, основные проблемы лечения заболевания озвучил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

Он отметил, что многие люди распространяют информацию о том, что ВИЧ не существует.

— Если у человека выявляют ВИЧ-инфекцию, он заглядывает в интернет, а там выскакивают сообщения, что вируса нет, лечиться от него не надо. Кончается такое тем, что люди не идут лечиться, не принимают лекарства и в итоге заболевают СПИДом, а врачи уже не могут им помочь, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

Покровский подчеркнул, что многие люди не начинают лечение вовремя, с этим связана повышенная смертность от ВИЧ.

Также академик отметил, что в России есть необходимые медикаменты, но стоит задуматься об увеличении ассортимента. Чем новее препарат, тем меньше побочных эффектов он вызывает.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял самые популярные мифы о ВИЧ. Так, эксперт объяснил разницу между ВИЧ и СПИДом.

Здоровье проблемы СПИД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте