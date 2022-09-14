Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иммунолог Жемчугов развеял самые популярные мифы о ВИЧ

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Жемчугов развеял самые популярные мифы о ВИЧ
Фото: depositphotos

В мире существует немалое количество мифов, связанных с ВИЧ. Однако большинство из них не имеют ничего общего с реальностью. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял самые популярные из них.

ВИЧ и СПИД — одно и то же

— СПИД и ВИЧ не одно и то же. ВИЧ расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Это название микроорганизма — вируса. СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита — это название заболевания. Аббревиатуры на английском: СПИД — AIDS; ВИЧ — HIV. СПИД — конечная стадия ВИЧ-инфекции. Можно сравнить с коронавирусом: в этом случае заболевание называется COVID-19, вирус — Sars-Cov-2, — сказал он.

ВИЧ распространяют «тыканьем иголками» в барах, ночных клубах, кинотеатрах

— Я не видел еще в своей врачебной жизни людей, которые заразились бы ВИЧ подобным образом. Однако такое возможно. Если есть люди, которые хотели рассыпать вирус Эбола в метро, и для этого они посылали за вирусом в Африку. Секта «Аум Синрике»*. У них, к счастью для человечества, не получилось с вирусом, тогда они распылили V-газ (зарин — прим. «ВМ») и погубили людей, — отметил врач.

Если у беременной женщины ВИЧ, вирус обязательно будет у ребенка

— Необязательно, что у ребенка зараженной ВИЧ женщины будет такой же вирус. Далеко не у всех подобное происходит. Я знаю об этом из своего личного опыта работы в Африке.

ВИЧ-инфекция — это смертельный приговор

— ВИЧ-инфекцию назвать смертельным приговором нельзя. Наукой и многолетней практикой показано, что больные СПИД, которые получают регулярно антиретровирусную терапию, живут совершенно точно дольше, чем те, которые не получают такой терапии, — поделился эксперт.

Современные лекарства могут вылечить СПИД — заболеть не страшно

— Заболеть СПИД всегда страшно. Во-первых, это нарушает привычный образ жизни человека. Она совершенно точно становится не той, которая была прежде. Качество жизни ухудшается, человеку приходится постоянно пить таблетки, меняется у них круг общения и его дальнейшая судьба. Однако современные лекарства и собственная воля к жизни позволяют при наличии желания исправить все то, что привнес СПИД в жизнь, — подытожил Жемчугов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как добиться справедливости в суде за заражение ВИЧ.

*«Аум Синрике» — запрещенная террористической организация в России

Здоровье Медицина ВИЧ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте