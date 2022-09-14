Иммунолог Жемчугов развеял самые популярные мифы о ВИЧ

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В мире существует немалое количество мифов, связанных с ВИЧ. Однако большинство из них не имеют ничего общего с реальностью. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Вечерней Москвой» развеял самые популярные из них.

ВИЧ и СПИД — одно и то же

— СПИД и ВИЧ не одно и то же. ВИЧ расшифровывается как вирус иммунодефицита человека. Это название микроорганизма — вируса. СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита — это название заболевания. Аббревиатуры на английском: СПИД — AIDS; ВИЧ — HIV. СПИД — конечная стадия ВИЧ-инфекции. Можно сравнить с коронавирусом: в этом случае заболевание называется COVID-19, вирус — Sars-Cov-2, — сказал он.

ВИЧ распространяют «тыканьем иголками» в барах, ночных клубах, кинотеатрах

— Я не видел еще в своей врачебной жизни людей, которые заразились бы ВИЧ подобным образом. Однако такое возможно. Если есть люди, которые хотели рассыпать вирус Эбола в метро, и для этого они посылали за вирусом в Африку. Секта «Аум Синрике»*. У них, к счастью для человечества, не получилось с вирусом, тогда они распылили V-газ (зарин — прим. «ВМ») и погубили людей, — отметил врач.

Если у беременной женщины ВИЧ, вирус обязательно будет у ребенка

— Необязательно, что у ребенка зараженной ВИЧ женщины будет такой же вирус. Далеко не у всех подобное происходит. Я знаю об этом из своего личного опыта работы в Африке.

ВИЧ-инфекция — это смертельный приговор

— ВИЧ-инфекцию назвать смертельным приговором нельзя. Наукой и многолетней практикой показано, что больные СПИД, которые получают регулярно антиретровирусную терапию, живут совершенно точно дольше, чем те, которые не получают такой терапии, — поделился эксперт.

Современные лекарства могут вылечить СПИД — заболеть не страшно

— Заболеть СПИД всегда страшно. Во-первых, это нарушает привычный образ жизни человека. Она совершенно точно становится не той, которая была прежде. Качество жизни ухудшается, человеку приходится постоянно пить таблетки, меняется у них круг общения и его дальнейшая судьба. Однако современные лекарства и собственная воля к жизни позволяют при наличии желания исправить все то, что привнес СПИД в жизнь, — подытожил Жемчугов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как добиться справедливости в суде за заражение ВИЧ.

*«Аум Синрике» — запрещенная террористической организация в России