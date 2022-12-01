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«Стыдно слушать»: Медведев упрекнул немцев за слова про голодомор

Анастасия Колоскова
Общество
«Стыдно слушать»: Медведев упрекнул немцев за слова про голодомор
Фото: er.ru

У Германии нет морального права учить Россию гуманизму и говорить про голодомор, учитывая их действия во время Второй мировой войны. Такое мнение в четверг, 1 декабря, выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

— Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! — отметил политик во время приема граждан в офисе «Единой России».

Медведев подчеркнул, что ему «стыдно слушать» речи высокопоставленных должностных лиц Германии про голодомор или «про что-то еще». По его мнению, немцам следует «каяться три еще поколения вперед».

Накануне правительство Германии одобрило резолюцию, в которой охарактеризовал так называемый голодомор (массовый голод, который случился в СССР в 1930-х годах) как геноцид. До этого немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок первой из представителей бундестага публично назвала голодомор геноцидом, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR за пять последних месяцев поступило почти 800 жалоб от русскоязычных жителей ФРГ.

Дмитрий Медведев Германия Голод
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