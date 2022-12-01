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Правозащитники в Германии получили почти 800 жалоб о дискриминации русских

Юлия Курганова
В мире
Правозащитники в Германии получили почти 800 жалоб о дискриминации русских
Фото: Pixabay

Почти 800 жалоб от русскоязычных жителей ФРГ поступило в немецкую правозащитную ассоциацию VADAR за пять последних месяцев. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила организация, созданная в июне этого года.

— С момента создания в социальные сети, официальную почту и чат-бот VADAR поступило 789 обращений, — сказано в сообщении в Telegram-канале ассоциации.

При этом более чем в 10 процентах обращений юристы организации увидели явные признаки русофобии и дискриминации русскоязычных жителей Германии. Отмечается, что за пять месяцев правозащитники вступили в защиту населения по «самым вопиющим» фактам русофобии в ФРГ.

— Многие случаи были урегулированы в досудебном порядке, в том числе выселение из квартир, разрыв рабочих договоров, вмешательство в личную жизнь, притеснение детей в учебных заведениях и факты оскорбительных русофобских высказываний. Отдельный блок деятельности связан с взаимодействием с банками, которые без законных оснований блокируют счета русских сограждан, — сообщили в VADAR.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 ноября прокомментировала заявление папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине».

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