Мужчина побил продавщиц веником и ограбил продуктовый магазин в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковном городском округе Раменский мужчина ограбил продуктовый магазин и побил местных продавщиц веником. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 1 декабря.

По ее словам, разбойное нападение произошло ночью. В магазин ворвался неизвестный и, угрожая расправой, потребовал у продавщиц отдать ему выручку. Но женщины решили не сдаваться и дали отпор с помощью веника. В какой-то момент злоумышленник выхватил метлу из рук сотрудницы и использовал ее в драке. После этого он схватил кассу магазина и сбежал. Ущерб превысил 19 тысяч рублей.

Момент ограбления попал на видео.

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Вскоре после этого подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель, который только в 2022 году вышел на свободу. Задержанный признал свою вину.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ранее молодой человек сидел за то же преступление. Фигуранта заключили под стражу.

Другое нападение произошло на юго-западе столицы. Вооруженные злоумышленники силой отобрали у мужчины, который только вышел из отделения банка, сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов США.