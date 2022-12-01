ВС России поразили в ДНР систему HIMARS с боекомплектом и экипажем

Фото: Минобороны РФ

Вооруженным силам России удалось поразить на территории Донецкой народной республики (ДНР) реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом и экипажем. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем, — отметил он.

Помимо этого, возле населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что российским военным в результате наступления удалось полностью освободить населенный пункт Андреевка в ДНР. В результате операции было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.