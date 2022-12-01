Женщина украла дорогой телефон из кармана москвички на трамвайной остановке. Видео

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На столичной трамвайной остановке 30-летняя женщина вытащила из кармана 18-летней москвички дорогой телефон. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по городу в четверг, 1 декабря.

По информации ведомства, кража произошла на востоке столицы. Злоумышленница заметила, что пострадавшая убрала дорогостоящий гаджет в карман пальто и незаметно украла его в момент, когда пассажиры заходили в трамвай. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Заметив пропажу, девушка обратилась в полицию. Вскоре злоумышленницу задержали. Ей оказалась 30-летняя жительница Подмосковья. На момент задержания украденный телефон она успела продать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Еще одна кража произошла в одном из столичных супермаркетов. Сотрудница магазина, воспользовавшись высоким должностным положением, за два месяца вынесла из касс торговой точки почти два миллиона рублей.