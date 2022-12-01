Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи допустил участие российских футболистов в матче звезд мира

Фото: twitter/teamrussia

Президент французского клуба Paris Saint-Germain Нассер Аль-Хелаифи желает провести матч звезд мира ради единства людей. Он допустил участие российских футболистов в соревновании. Об этом он рассказал в интервью The Times.

— Я хочу провести кампанию под названием One World. Это будет матч звезд с лучшими игроками. Есть три игрока — Неймар, (Лионель) Месси, (Криштиану) Роналду. У них миллиард подписчиков в социальных сетях. Больше, чем у любого президента страны. Они могут донести идею единения, дать нужный сигнал детям, которые слушают их больше, чем своих родителей, — отметил он.

Также глава французского клуба не исключил участия на матче звезд мира представителей России и КНДР.

— Собрать всех вместе. Мир и любовь. Я говорю об этой мечте. У меня мурашки по коже, — заключил Аль-Хелаифи.

Сейчас на родине президента Paris Saint-Germain проходит чемпионат мира по футболу. Зрители уже узнали, что в 1/16 финала турнира вышли Франция, Австралия, Аргентина, Польша, Англия, Нидерланды, США и Сенегал.