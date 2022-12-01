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Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Араз Салехов
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022 по футболу
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сборная Аргентины одолела польскую сборную в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды.

Отличились в матче аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер (46-я минута) и нападающий Хулиан Альварес (67). В ходе игры польский голкипер Войцех Щенсный отразил 11-метровый удар в исполнении Лионеля Месси.

В группе С проходил еще один матч между Саудовской Аравией и Мексикой. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей отличились Энри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52). У сборной Саудовской Аравии гол забил Салим аль-Давсари (90+5).

Аргентинцам в 1/16 финала турнира придется сыграть с австралийской сборной, которая вышла из своей группы со второго места. Австралийской сборной удалось одолеть соперника со счетом 1:0. Единственный и победный мяч в ворота датской сборной забил Мэттью Леки на 60-й минуте матча.

Поляки же в плей-офф ЧМ-2022 сыграют со сборной Францией, несмотря на ее вчерашнее поражение в матче с Тунисом. В составе Туниса мяч забил Вахби Хазри на 58-й минуте игры. За сборную Франции гол забил Антуан Гризманн на восьмой компенсированной минуте, однако при повторе рефери заметил офсайд и отменил взятие ворот.

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