Сборная Мексики обыграла Саудовскую Аравию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ по футболу

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Сборная Мексики одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча группы C в среду, 30 ноября, закончилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей отличились Энри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52). У сборной Саудовской Аравии гол забил Салим аль-Давсари (90+5).

Команда Мексики набрала четыре очка и заняла третье место в турнирной таблице. Она не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, уступив полякам, которые также набрали четыре очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Саудовской Аравии с тремя очками заняла последнее место в группе и тоже закончила выступление на турнире. На первое место в группе вышла команда Аргентины с шестью очками.

В 1/8 финала аргентинцы встретятся с командой Австралии, сборная Польши сыграет с французами.

Сборная Мексики не вышла из группы на мировом первенстве впервые с 1978 года. Они выходили в плей-офф на своих последних восьми чемпионатах мира.

Сборная Туниса по футболу обыграла команду Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, но не смогла выйти в плей-офф. Встреча завершилась в среду, 30 ноября, со счетом 1:0.