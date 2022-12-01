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Группа злоумышленников ограбила иностранца в Москве на три миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Группа злоумышленников ограбила иностранца в Москве на три миллиона рублей
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект, 81 Карта всех событий

Группа, состоящая из трех злоумышленников, ограбила иностранца на востоке Москвы. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от торгового центра «Киргизия» вечером 30 ноября. Трое неизвестных подошли к гражданину одной из южных республик и завязали с ним разговор. В какой-то момент мужчина почувствовал опасность и попытался скрыться, но злоумышленники прыснули ему в лицо перцовым баллончиком, отобрали сумку, в которой были деньги, и скрылись. Ущерб составил три миллиона рублей, часть из которых, по словам пострадавшего, принадлежала не ему, а его брату.

Момент ограбления попал на видеозапись с камер наблюдения. На нем видно, что один из нападавших скрывается за углом, а двое других убегают в сторону шоссе Энтузиастов.

Личности подозреваемых на данный момент устанавливает полиция, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое ограбление произошло на юго-западе столицы. Группа вооруженных злоумышленников напала на мужчину на выходе из банка и отобрала сумку, в которой находилось 100 тысяч долларов США.

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