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Продюсер Ашуров сообщил о падении спроса на участие российских звезд в новогодних корпоративах

Лейла Алиева
Общество
Продюсер Ашуров сообщил о падении спроса на участие российских звезд в новогодних корпоративах
Фото: mosreg.ru

Гонорары российских знаменитостей в этом году на новогодних корпоративах значительно упали, а также сократился спрос. Об этом рассказал продюсер Дмитрий Ашуров в четверг, 1 декабря.

— В сравнении с предыдущим годом много чего изменилось и в прайсах, и в энтузиазме артистов: раньше они могли более жестко диктовать свои условия, теперь же отношения стали более лояльными, — отметил он.

Некоторые артисты, по словам продюсера, все же оставили прежние прайсы, а кто-то их даже увеличил. Среди них Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан и Сергей Лазарев. При этом бюджеты на приглашение артистов сократились, а заказчики просят их понижать цену, пишет Lenta.ru.

До этого диджей певца Филиппа Киркорова Катя Гусева раскрыла точную стоимость концерта знаменитости.

Певец является одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. Его выступления могут обойтись в астрономические суммы. По словам Гусевой, Киркоров берет около десяти миллионов рублей за выступление на сегодняшний день.

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