Мужчину насмерть придавило дверью автомойки на севере столицы

В Северном административном округе мужчину насмерть придавило воротами автомойки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 1 декабря.
Трагедия произошла в нежилом здании на Хорошевском шоссе. На месте происшествия находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, организованной по факту смерти человека.
Другой инцидент произошел в столице с грузовым лифтом. В поселке Сосенское женщине подъемником придавило ногу, ее госпитализировали с множественными травмами.