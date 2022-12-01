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Мужчину насмерть придавило дверью автомойки на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину насмерть придавило дверью автомойки на севере столицы
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

В Северном административном округе мужчину насмерть придавило воротами автомойки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 1 декабря.

Мужчину насмерть придавило дверью автомойки на севере столицы Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

Трагедия произошла в нежилом здании на Хорошевском шоссе. На месте происшествия находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, организованной по факту смерти человека.

Другой инцидент произошел в столице с грузовым лифтом. В поселке Сосенское женщине подъемником придавило ногу, ее госпитализировали с множественными травмами.

Москва Смерть Прокуратура Северный административный округ (САО)
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