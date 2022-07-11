Женщине придавило ногу грузовым лифтом в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой Карта всех событий

Женщине придавило ногу грузовым лифтом в поселке Сосенское на улице Александры Монаховой. Об этом в понедельник, 11 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», пострадавшую отвезли в клиническую больницу имени М. Е. Жадкевича. У женщины диагностировали множественные переломы стопы.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что инцидент, о котором идет речь, произошел в воскресенье, 10 июля.

— Прокуратура ТиНАО контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки поставлен на контроль, — заключила Нефедова.

Недавно сотрудники Росгвардии оказали помощь пенсионерке, которая получила серьезную травму ноги на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Патрульные заметили пожилую женщину, которая сидела на тротуаре. Она рассказала, что споткнулась из-за того, что плохо видит, и не смогла встать от боли.

Росгвардейцы вызвали медиков и оказали 73-летней пострадавшей доврачебную помощь.

Также недавно женщина погибла от наезда электросамоката.