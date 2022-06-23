Женщина скончалась после наезда электросамоката в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Женщина скончалась от травм, полученных в результате наезда электрического самоката в столице. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 14 июня на улице Ивана Франко — 82-летнюю пенсионерку сбил человек на электросамокате.

На следующий день после ДТП пожилую женщину госпитализировали и диагностировали перелом бедренной кости. А 22 июня пострадавшая скончалась.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Точная причина смерти пенсионерки будет установлена после проведения экспертизы.

До этого сообщалось про еще одну аварию, в которой участвовал электросамокат — пешеход пересекал дорогу, не спешившись, и попал под колеса автомобиля.