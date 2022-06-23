Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Фадеева Карта всех событий

Автомобиль сбил человека на электросамокате на переходе в центре Москвы. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным дептранса, инцидент произошел на улице Фадеева около дома 10. Водитель наехал на пешехода в тот момент, когда он пересекал дорогу по «зебре» на электросамокате.

При этом пострадавший не спешился и не притормозил перед переходом. Момент столкновения попал на видео.

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В настоящее время на месте работают оперативные службы.

— Перекрыта единственная полоса движения, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что еще один водитель сбил пешехода на «зебре» в Новой Москве.

Также в этот день три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.