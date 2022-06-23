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Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Елена Самойлова
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись при въезде в Лефортовский тоннель. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло на внутренней стороне ТТК в районе Красноказарменной набережной.

— Движение в сторону Шоссе Энтузиастов осуществляется по двум полосам из пяти, — отметили в сообщении дептранса.

Накануне, 22 июня, четыре автомобиля столкнулись перед пересечением дублера улицы Земляной Вал с Николоямской улицей.

Также сообщалось, что съезд с Садового кольца перекрыли из-за ДТП.

Еще одна дорожная авария произошла на севере столицы с участием автомобиля и пешехода.

На северо-востоке Москвы в этот же день автобус столкнулся с легковушкой.

Автомобили Аварии подземный тоннель
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