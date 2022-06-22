ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на севере Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Коровинское шоссе, 2А Карта всех событий

На Коровинском шоссе произошла дорожная авария с участием автомобиля и пешехода. об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что место ДТП находится рядом с домом 2А ДТП. В настоящее время там работают оперативные службы города.

— Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из двух, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

20 июня произошла еще одна авария — на Боровском шоссе около дома 2, корпус 5. Таксист за рулем автомобиля Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому переходу.

В итоге пострадали две женщины и один мужчина, всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Позже водитель такси прокомментировал произошедшее, описав историю со своей стороны.