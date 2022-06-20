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Три человека пострадали в ДТП с участием такси на Боровском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием такси на Боровском шоссе
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, Боровское шоссе, 2к5 Карта всех событий

В ДТП с участием автомобиля такси на западе столицы пострадали три пешехода. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Боровском шоссе около дома 2, корпус 5.

Предварительно установлено, что таксист за рулем автомобиля Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому переходу.

Три человека пострадали в ДТП с участием такси на Боровском шоссе Фото: Госавтоинспекция Москвы

В итоге пострадали две женщины и один мужчина, всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении. О столкновении стало известно ранее.

Серьезное ДТП случилось также 19 июня. Мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков. 20 июня стало известно, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения. Позже водитель автобуса раскрыл подробности ДТП.

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