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Автомобиль такси сбил пешеходов на Боровском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Автомобиль такси сбил пешеходов на Боровском шоссе
Фото: Pexels
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Автомобиль такси сбил пешеходов на Боровском шоссе. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло у дома 2, строение 6, по Боровскому шоссе.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства произошедшего.

— Движение не затруднено, — отмечается в сообщении дептранса.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

По данным Telegram-канала «112», водитель такси проехал на красный свет и влетел в толпу пешеходов. В результате аварии пострадали пятеро.

19 июня мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

20 июня стало известно, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Позже водитель автобуса раскрыл подробности ДТП.

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