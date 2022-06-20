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Водитель автобуса, сбивший насмерть девочку в Подмосковье, раскрыл подробности ДТП

Елена Самойлова
Происшествия
Водитель автобуса, сбивший насмерть девочку в Подмосковье, раскрыл подробности ДТП
Фото: МВД Медиа

МВД России опубликовало видео опроса водителя автобуса, который насмерть сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

По словам водителя, сразу же после аварии он вышел из транспорта и увидел, что девочка уже мертва. Тогда он попросил пассажира вызвать скорую помощь.

— А я испугался и убежал, — ответил задержанный на вопрос о том, почему не позвонил медикам самостоятельно.

Видео: МВД Медиа

Также мужчина сообщил, что после случившегося выпил несколько рюмок спиртного, потому что «стресс был».

Помимо этого сотрудники МВД сообщили, что ранее мужчина употреблял наркотические вещества.

Авария, о которой идет речь, произошла 19 июня. Мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков.

20 июня стало известно, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

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