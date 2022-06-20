«Шок и стресс»: таксист, сбивший трех человек на Боровском шоссе, прокомментировал ДТП

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Боровское шоссе, 2к5 Карта всех событий

Водитель автомобиля такси, сбивший троих пешеходов на Боровском шоссе, поделился подробностями произошедшего.

Водитель, сбивший людей, сообщил, что чувствовал себя нормально, был трезв и придерживался установленной скорости.

По его словам, он пытался проехать на желтый сигнал светофора, а пешеходы слишком рано стали переходить проезжую часть, поэтому мужчина не успел среагировать, цитирует его РЕН ТВ.

Таксист отметил, что сбил троих человек боковой частью авто. Когда понял, что произошло, сразу нажал на тормоз.

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— Я не ожидал, что люди выйдут на дорогу. Честно говоря, я впервые испытал такой шок и стресс, — комментирует мужчина произошедшее.

Он также описал травмы пострадавших: у одного вывернута стопа, еще у одного ранено колено.

Авария, о которой идет речь, произошла на Боровском шоссе около дома 2, корпус 5.

Предварительно установлено, что таксист за рулем автомобиля Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому переходу.

В итоге пострадали две женщины и один мужчина, всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.