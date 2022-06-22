Четыре автомобиля столкнулись на Земляном Валу

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земляной вал дублер Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на дублере улицы Земляной Вал. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По этой причине полностью перекрыто движение перед пересечением с Николоямской улицей.

До этого стало известно, что съезд с Садового кольца перекрыли из-за ДТП.

Еще одна дорожная авария произошла на севере столицы с участием автомобиля и пешехода.

На северо-востоке Москвы в этот же день автобус столкнулся с легковушкой.