Автобус столкнулся с легковушкой на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на Осташковской улице. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла около дома 38, корпус 1, по Студеному проезду. Автобус перевозчика Московской области, принадлежащий ООО «ДОМТРАНСАВТО», следовал по маршруту № 314.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из трех, — говорится в сообщении дептранса.

В течение получаса движение полностью восстановили.

До этого стало известно, что съезд с Садового кольца перекрыли из-за ДТП.

20 июня произошла еще одна авария — на Боровском шоссе около дома 2, корпус 5. Таксист за рулем автомобиля Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому переходу.

В итоге пострадали две женщины и один мужчина, всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Позже водитель такси прокомментировал произошедшее, описав историю со своей стороны.