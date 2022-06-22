Съезд с Садового кольца перекрыли из-за аварии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Красина Карта всех событий

Съезд с Садового кольца перекрыт из-за аварии. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло на Большой Садовой улице около дома 1. По этой причине перекрыт съезд с кольца на улицу Красина.

Спустя короткий промежуток времени в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что движение на данном участке восстановлено.

20 июня произошла еще одна авария — на Боровском шоссе около дома 2, корпус 5. Таксист за рулем автомобиля Skoda проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому переходу.

В итоге пострадали две женщины и один мужчина, всех троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Позже водитель такси прокомментировал произошедшее, описав историю со своей стороны.