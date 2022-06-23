Водитель сбил пешехода на зебре в Новой Москве

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Московский, улица Академика Чумакова Карта всех событий

Водитель сбил пешехода в Новой Москве. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло на улице Академика Чумакова около дома 22. Автомобиль наехал на человека, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Накануне, 22 июня, четыре автомобиля столкнулись перед пересечением дублера улицы Земляной Вал с Николоямской улицей.