Пенсионерка получила серьезную травму ноги на юго-западе столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь пенсионерке, получившей серьезную травму ноги на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, все произошло на Ленинском проспекте. Патрульные обратили внимание на пожилую женщину, которая сидела на тротуаре. Она сообщила, что плохо видит, поэтому оступилась, но не смогла встать из-за сильной боли в ноге.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали медиков и оказали 73-летней пострадавшей доврачебную помощь.

Вскоре ее госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом шейки бедра».

23 мая произошел похожий случай: сотрудники Росгвардии помогли потерявшей сознание пенсионерке.