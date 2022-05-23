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Росгвардейцы помогли потерявшей сознание пенсионерке

Елена Самойлова
Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшей сознание пенсионерке
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны оказали доврачебную помощь пенсионерке, потерявшей сознание на детской площадке. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел на Туристической улице. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования и заметили, что пожилая женщина лежит на земле.

Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи и оказали пострадавшей помощь до приезда медиков.

Когда ее привели в чувства, 74-летняя жительница столицы пояснила, что во время прогулки ей стало тяжело дышать, в какой-то момент она потеряла сознание. Пенсионерку госпитализировали.

20 мая стало известно, что сотрудник московского ОМОН Росгвардии помог потушить пожар в Подмосковье.

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