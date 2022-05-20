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Сотрудник московского ОМОН Росгвардии помог потушить пожар

Елена Самойлова
Происшествия
Сотрудник московского ОМОН Росгвардии помог потушить пожар
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Брёхово Карта всех событий

Старший лейтенант полиции Максим К. оказал помощь при пожаре в жилом доме. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, загорание произошло в жилом доме в деревне Брехово Московской области. Росгвардеец заметил клубы черного дыма, сообщил об этом в экстренные службы и поспешил на помощь.

Пострадавших внутри здания не оказалось, поэтому мужчина забрался на крышу соседней постройки и стал тушить пламя при помощи садового шланга. До приезда спасателей он и жители соседних домов предотвратили распространение огня.

Сотрудник московского ОМОН Росгвардии помог потушить пожар Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания.

18 мая произошел пожар в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра. В результате погибли супружеская пара и шестилетний ребенок — их тела были обнаружены после ликвидации огня. По данному факту Следственный комитет организовал проверку.

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