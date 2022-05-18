Супружеская пара с ребенком погибли в результате пожара в Истре

Фото: СК РФ

В Истре следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибла супружеская пара и маленький ребенок. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, утром 18 мая загорелся частный деревянный дом в деревне Никольское городского округа Истра. После того, как пожар удалось ликвидировать, внутри были обнаружены тела мужчины, женщины и шестилетнего ребенка.

По данному факту СК организовал доследственную проверку, подчеркнула Врадий.

В свою очередь подмосковная прокуратура поставила на контроль ход проверки. Это подтвердила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.