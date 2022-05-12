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Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места пожара на Ташкентской улице

Александр Афонин
Происшествия
Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места пожара на Ташкентской улице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Ташкентская улица, 14к4 Карта всех событий

Прокуратура города Москвы опубликовала кадры с места пожара на Ташкентской улице. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства в четверг, 12 мая.

— На месте находится исполняющий обязанности заместителя Кузьминского межрайонного прокурора Левон Василян, — говорится в сообщении.

На кадрах видно место инцидента. Возгорание произошло на кухне в квартире жилого дома. В результате пожара пострадали личные вещи жильцов и мебель.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Отмечается, что прокуратура взяла под свой контроль ход проверочных мероприятий. Сотрудники ведомства проведут работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы погибли два человека. По данным источника «ВМ», возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу Ташкентская улица, дом 14, корпус 4. Инцидент случился на четвертом этаже здания.

10 мая сообщалось, что на Клязьминской улице произошло возгорание. В здании с 1-го по 16-й этаж загорелся мусоропровод. Позже пожар удалось полностью ликвидировать.

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