Прокуратура Москвы опубликовала кадры с места пожара на Ташкентской улице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Ташкентская улица, 14к4 Карта всех событий

Прокуратура города Москвы опубликовала кадры с места пожара на Ташкентской улице. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства в четверг, 12 мая.

— На месте находится исполняющий обязанности заместителя Кузьминского межрайонного прокурора Левон Василян, — говорится в сообщении.

На кадрах видно место инцидента. Возгорание произошло на кухне в квартире жилого дома. В результате пожара пострадали личные вещи жильцов и мебель.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

Отмечается, что прокуратура взяла под свой контроль ход проверочных мероприятий. Сотрудники ведомства проведут работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы погибли два человека. По данным источника «ВМ», возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу Ташкентская улица, дом 14, корпус 4. Инцидент случился на четвертом этаже здания.

10 мая сообщалось, что на Клязьминской улице произошло возгорание. В здании с 1-го по 16-й этаж загорелся мусоропровод. Позже пожар удалось полностью ликвидировать.