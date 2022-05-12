Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Ташкентская улица, 14к4 Карта всех событий

Сотрудники спасательных служб ликвидировали пожар на Ташкенсткой улице в Москве. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

По данным источника, возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу: Ташкентская улица, дом 14, корпус 4. Инцидент случился на четвертом этаже здания.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. По предварительным данным, сгорели личные вещи и мебель.

В результате инцидента погибли два человека. С вышележащих этажей удалось спасти двух жителей дома.

5 мая стало известно, что на улице Земляной Вал в Москве произошел пожар в выселенном здании. Собеседник «ВМ» сообщил, что на месте инцидента с двух этажей идет открытое горение. Ликвидацией пожара занималось 10 расчетов.

10 мая стало известно, что на Клязьминской улице произошло возгорание. По предварительной информации, в здании с 1-го по 16-й этаж загорелся мусоропровод. Позже пожар удалось полностью ликвидировать.