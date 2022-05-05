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Пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 59 Карта всех событий

На Земляном валу произошел пожар в выселенном здании. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Земляной вал, дом 59.

— На месте пожара с двух этажей идет открытое горение, — отметил собеседник издания.

Он добавил, что огонь перекинулся на крышу здания. Ликвидацией пожара занимаются 10 расчетов.

В свою очередь в ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили информацию о пожаре. В ведомстве добавили, что данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара уточняется.

До этого возгорание произошло на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Пожар произошел на улице Маршала Рыбалко. С крыши дома № 2к6 был заметен черный густой дым. Предположительно, загорелась деревянная обрешетка кровли.

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