Пожар произошел в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 2к6 Карта всех событий

Загорание началось на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с информацией.

По словам собеседника «ВМ», все произошло на улице Маршала Рыбалко. С крыши дома номер 2к6 был заметен черный густой дым. Предположительно, загорелась деревянная обрешетка кровли.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно сильное задымление.

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Спустя час пожар удалось локализовать. Площадь уточняется.

3 мая пожар произошел в еще одном жилом доме, расположенном в подмосковных Мытищах. В результате погибло три человека.