Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел в жилом комплексе на северо-западе Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Пожар произошел в жилом комплексе на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 2к6 Карта всех событий

Загорание началось на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с информацией.

По словам собеседника «ВМ», все произошло на улице Маршала Рыбалко. С крыши дома номер 2к6 был заметен черный густой дым. Предположительно, загорелась деревянная обрешетка кровли.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно сильное задымление.

Видео: РЕН ТВ

Спустя час пожар удалось локализовать. Площадь уточняется.

3 мая пожар произошел в еще одном жилом доме, расположенном в подмосковных Мытищах. В результате погибло три человека.

кровля здания дом Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте