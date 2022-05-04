Пожар произошел в жилом комплексе на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 2к6 Карта всех событий
Загорание началось на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с информацией.
По словам собеседника «ВМ», все произошло на улице Маршала Рыбалко. С крыши дома номер 2к6 был заметен черный густой дым. Предположительно, загорелась деревянная обрешетка кровли.
На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно сильное задымление.
Спустя час пожар удалось локализовать. Площадь уточняется.
3 мая пожар произошел в еще одном жилом доме, расположенном в подмосковных Мытищах. В результате погибло три человека.