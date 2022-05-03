Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три человека погибли при крупном пожаре в жилом доме в Мытищах

Евгений Белоусов
Происшествия
Три человека погибли при крупном пожаре в жилом доме в Мытищах
Фото: Telegram / Москва 24
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Крупный пожар произошел в жилом девятиэтажном доме в Мытищах, в результате погибло три человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 3 мая.

— Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе с тяжелыми травмами, — рассказал политик.

По информации областного правительства, три человека погибли, 15 отравились угарным газом, а у одного пострадавшего имеются тяжелые травмы. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

Пожар был локализован в 16:30, а после этого спасатели ликвидировали горение. Воробьев поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание помощи пострадавшим в результате инцидента.

30 апреля в столичном районе Косино-Ухтомский произошло возгорание в одноэтажном частном деревянном доме. Инцидент произошел на Поселковой улице.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате происшествия кровля дома полностью обрушилась, при пожаре никто не пострадал.

Мытищи Смерть Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте