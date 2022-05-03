Три человека погибли при крупном пожаре в жилом доме в Мытищах
Крупный пожар произошел в жилом девятиэтажном доме в Мытищах, в результате погибло три человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 3 мая.
— Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе с тяжелыми травмами, — рассказал политик.
По информации областного правительства, три человека погибли, 15 отравились угарным газом, а у одного пострадавшего имеются тяжелые травмы. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале «Москва 24».
Пожар был локализован в 16:30, а после этого спасатели ликвидировали горение. Воробьев поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание помощи пострадавшим в результате инцидента.
30 апреля в столичном районе Косино-Ухтомский произошло возгорание в одноэтажном частном деревянном доме. Инцидент произошел на Поселковой улице.
Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате происшествия кровля дома полностью обрушилась, при пожаре никто не пострадал.