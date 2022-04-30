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Возгорание произошло в частном доме на востоке Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Возгорание произошло в частном доме на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Поселковая дом 29А, строение 2 Карта всех событий

В столичном районе Косино-Ухтомский загорелся одноэтажный частный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в субботу, 30 апреля.

— Произошло возгорание в частном доме на улице Поселковой. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Поселковая, дом 29а, строение 2. В результате происшествия кровля дома полностью обрушилась.

Позже стало известно, что горение полностью ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал, передает агентство городских новостей «Москва».

15 апреля произошел пожар в деревне Пирогово в Подмосковье. На момент прибытия пожарных ангар, в котором хранились тюки с войлоком, уже горел по всей площади. В результате он выгорел полностью на площади 600 квадратных метров.

23 апреля в частном доме в коттеджном поселке Барвиха произошел пожар. Возгорание произошло в техническом помещении здания. МЧС удалось ликвидировать пожар. Его площадь составила 80 квадратных метров.

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