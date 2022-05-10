Спасатели потушили пожар на Клязьминской улице

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Клязьминская улица, 7к2 Карта всех событий

Вечером во вторник, 10 мая, в доме 7 корпус 2 по Клязьминской улице произошло серьезное возгорание. По предварительной информации источника «Вечерней Москвы», в здании с первого по 16-й этаж загорелся мусоропровод.

В подъезде зафиксировано плотное задымление. Источники сообщили редакции, что мусор загорелся по всему стояку, который был забит под завязку. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

К 23:00 сотрудники МЧС России, прибывшие на место, локализовали возгорание, а к 23:30 полностью потушили пожар. По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

В минувшее воскресенье, 8 мая, вечером, в столичном районе Фили-Давыдково произошло возгорание в квартире пятиэтажного многоквартирного дома. В результате трагического инцидента погиб один человек.