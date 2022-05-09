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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Кременчугская улица, 34к2 Карта всех событий

В районе Фили-Давыдково произошло возгорание в квартире пятиэтажного дома. В результате пожара погиб один человек. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

— 8 мая в 21:15 поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже дома 34 по улице Кременчугская корпус 2 и частично на кровле здания, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удалось спасти пять человек. Один из них в последствии скончался.

Позже стало известно, что открытое возгорание удалось ликвидировать.

На данный момент сотрудники спасательной службы проводят работы о ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется, передает агентство городских новостей «Москва».

5 мая стало известно, что на улице Земляной вал в Москве произошел пожар в выселенном здании. Собеседник «ВМ» сообщил, что на месте инцидента с двух этажей идет открытое горение. Ликвидацией пожара занималось 10 расчетов.

До этого возгорание произошло на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Пожар произошел на улице Маршала Рыбалко.

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