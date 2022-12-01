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Актер Тимофей Спивак скончался в возрасте 75 лет

Александр Афонин
Общество
Актер Тимофей Спивак скончался в возрасте 75 лет
Фото: Youtube / Легенды дубляжа

Российский актер Тимофей Спивак ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщила его дочь, актриса Марьяна Спивак в своих социальных сетях.

Причина смерти артиста не уточняется, передает «Российская газета».

Тимофей Спивак родился 13 ноября 1947 года в Херсоне. Он учился в музыкальной школе, после чего поступил в десантное военное училище, однако обучение бросил. В итоге актер окончил Красноярское музыкальное училище.

В 1972 году актер поступил в ГИТИС. Спустя четыре года начал играть в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. А с 1982 года стал актером киностудии имени М. Горького.

Профессиональная актерская карьера Спивака стартовала в 1970-е годы. В тот период он снимался в таких картинах, как «Моя любовь на третьем курсе», «Прощание славянки», «Американская трагедия» и многих других. Особую известность ему принесла роль в сериале «Эпидемия».

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