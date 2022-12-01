Дептранс Москвы рассказал о новой «Иволге 3.0» для МЦД

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новые поезда «Иволга 3.0» будут перевозить пассажиров по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), в данный момент составы проходят обкатку без пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 декабря.

— Новый состав тестируют на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино. Во время обкатки поезд полностью проверяют в рейсе. Что тестируют: механическое, электрическое и пневматическое оборудование; систему связи; работу всего подвижного состава, — пояснили в департаменте.

В пресс-службе отметили, что новая «Иволга 3.0» комфортнее прежних моделей. Ее оснастили подлокотниками у сидений, большим количеством USB-зарядок и зарядками для электросамокатов.

Заместитель мэра Москвы в городском правительстве, глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что к концу этого года парк поездов пригородного сообщения будет обновлен на 68 процентов по сравнению с 2010 годом.

До этого сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания на МЦД-2 заменила два поезда на вместительные «Иволги».