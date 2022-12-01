Мероприятия в честь 85-летия «Культурного центра ЗИЛ» пройдут в Москве 5 декабря

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточная улица, 4к1 Карта всех событий

Юбилейный вечер, посвященный 85-летию «Культурного центра ЗИЛ», состоится 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 1 декабря.

— В рамках мероприятия состоится показ немого научно-фантастического фильма «Космический рейс», будет представлен аудиоперформанс-воспоминание жителей Даниловского района о работе культурного центра в разное время и необычная постановка, рассказывающая о мире человеческих эмоций через архивные фотографии гостей и сотрудников, — отметили в пресс-службе.

29 и 30 октября в павильоне № 5 на ВДНХ прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения столичного водопровода. Москвичи смогли посетить экскурсии «История Мосводоканала» и «Максим Карлович Геппенер — архитектор на службе города», а также практические занятия с микроскопом «Путь воды. Из города в реки».

В рамках мероприятий гости музея узнали историю развития водоснабжения Москвы, изучили этапы очистки сточных вод и узнали о работе архитектора Максима Геппенера.