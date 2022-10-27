Москвичей пригласили отметить день рождения столичного водопровода в Музее городского хозяйства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Музей городского хозяйства Москвы подготовил программу мероприятий в честь дня рождения столичного водопровода. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Музей городского хозяйства Москвы приглашает отметить день рождения столичного водопровода. В ближайшие выходные юных посетителей и их родителей ждет специальная программа о московской системе водоснабжения, — говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут 29 и 30 октября в павильоне № 5 на ВДНХ. В эти дни москвичи смогут посетить экскурсии «История Мосводоканала» и «Максим Карлович Геппенер — архитектор на службе города», а также практические занятия с микроскопом «Путь воды. Из города в реки».

В рамках мероприятий гости музея узнают историю развития водоснабжения Москвы, изучат этапы очистки сточных вод и узнают о работе архитектора Максима Геппенера, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Музей городского хозяйства Москвы регулярно проводит экскурсии и квесты. За последние полгода сотрудники учреждения организовали более 1,5 тысячи мероприятий.