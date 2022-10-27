Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей пригласили отметить день рождения столичного водопровода в Музее городского хозяйства

Александр Афонин
Город
Москвичей пригласили отметить день рождения столичного водопровода в Музее городского хозяйства
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Музей городского хозяйства Москвы подготовил программу мероприятий в честь дня рождения столичного водопровода. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Музей городского хозяйства Москвы приглашает отметить день рождения столичного водопровода. В ближайшие выходные юных посетителей и их родителей ждет специальная программа о московской системе водоснабжения, — говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут 29 и 30 октября в павильоне № 5 на ВДНХ. В эти дни москвичи смогут посетить экскурсии «История Мосводоканала» и «Максим Карлович Геппенер — архитектор на службе города», а также практические занятия с микроскопом «Путь воды. Из города в реки».

В рамках мероприятий гости музея узнают историю развития водоснабжения Москвы, изучат этапы очистки сточных вод и узнают о работе архитектора Максима Геппенера, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Музей городского хозяйства Москвы регулярно проводит экскурсии и квесты. За последние полгода сотрудники учреждения организовали более 1,5 тысячи мероприятий.

Москва ЖКХ Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Захар Прилепин
Захар Прилепин

Необходима культурная мобилизация

Никита Миронов
Никита Миронов

Антон Красовский, нельзя топить детей

Юсуп Газдиев
Юсуп Газдиев

Островок безмятежности

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Молодежи нужен внятный образ будущего

Максим Недашковский
Максим Недашковский

Гордимся нашим гербом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Антона несло

Все мнения
О проекте