Микроавтобус сбил ребенка на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Микроавтобус сбил 12-летнего ребенка на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

По предварительной информации, мальчик перебегал дорогу по зебре на красный сигнал светофора. Гражданин Белоруссии, находившийся за рулем микроавтобуса, не успел затормозить и сбил школьника. После этого 45-летний водитель сразу остановился и пошел проверять состояние здоровья пострадавшего.

Как сообщил Telegram-канал Shot, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. С водителем работают полицейские.

Другое ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло на улице Свободы в районе дома 15/10 в Москве. Водитель автомобиля столкнулась с трамваем, потеряла сознание и вылетела на тротуар, где сбила мать с двумя детьми. В результате происшествия пешеход и ребенок погибли, девочку в коляске госпитализировали.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, а женщину заключили под стражу. Позже выяснилось, что женщина села за руль в состоянии наркотического опьянения. 30 ноября прокурор рассказала, почему факт потери сознания не поможет подозреваемой избежать уголовной ответственности.