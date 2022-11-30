Прокурор объяснила, почему потеря сознания за рулем не спасет от уголовной ответственности в ДТП

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Виновница смертельного ДТП, которое произошло на улице Свободы, утверждает, что перед столкновением с пешеходами она потеряла сознание. Но это не убережет подозреваемую от уголовной ответственности. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Татьяна Максименко в среду, 30 ноября.

По словам Максименко, 37-летняя виновница ДТП рассказала, что перед поездкой на автомобиле, который принадлежит ее сестре, она чувствовала себя хорошо и не принимала алкоголь или запрещенные вещества. Однако в какой-то момент ей стало плохо, она потеряла сознание, после чего очнулась уже в перевернутом автомобиле.

Эти показания расходятся с результатами экспертизы, согласно которым женщина находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения.

— В ходе расследования уголовного дела будут организованы дополнительные экспертизы, конечно, будет проведена и медицинская экспертиза о состоянии здоровья, однако наличие наркотического опьянения является отягощающим обстоятельством и уже повлияло на переквалификацию действий водителя на более тяжкую статью, — пояснила Максименко.

Таким образом, если будет подтверждена потеря сознания водителем, это не станет смягчающим фактором, так как при наличии болезненного состояния женщина не должна была садиться за руль.

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы — на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли. Девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована. На данный момент она выписана из больницы и находится с родственниками отца в безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи переквалификацией преступления в тяжкое расследованием занялся Следственный комитет. Вечером во вторник, 29 ноября, подозреваемую заключили под стражу.