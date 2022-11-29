Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал виновницу смертельного ДТП на улице Свободы

Александр Афонин
Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал виновницу смертельного ДТП на улице Свободы
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Хорошевский районный суд арестовал 37-летнюю виновницу смертельного ДТП, которое произошло на улице Свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 29 ноября.

— Женщина была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении нее вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, — говорится в сообщении.

По результатам медицинского освидетельствования специалисты установили, что у подозреваемой было состояние наркотического опьянения. По решению суда обвиняемая пробудет в СИЗО два месяца, до 27 января 2022 года.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы — на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли. Девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована. На данный момент она выписана из больницы и находится с родственниками отца в безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что женщина-водитель на момент аварии была в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим преступление было переквалифицировано в тяжкое, а расследованием занялся Следственный комитет.

Москва Смерть ДТП Суды Хорошевский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте