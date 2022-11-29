Суд арестовал виновницу смертельного ДТП на улице Свободы

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Москва, улица Свободы, 15/10 Карта всех событий

Хорошевский районный суд арестовал 37-летнюю виновницу смертельного ДТП, которое произошло на улице Свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 29 ноября.

— Женщина была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении нее вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, — говорится в сообщении.

По результатам медицинского освидетельствования специалисты установили, что у подозреваемой было состояние наркотического опьянения. По решению суда обвиняемая пробудет в СИЗО два месяца, до 27 января 2022 года.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

Авария, о которой идет речь, произошла на северо-западе столицы — на улице Свободы в районе дома № 15/10. Автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых был в коляске. Родительница и один ребенок погибли. Девочка, находившаяся в коляске, была госпитализирована. На данный момент она выписана из больницы и находится с родственниками отца в безопасности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что женщина-водитель на момент аварии была в состоянии наркотического опьянения. В связи с этим преступление было переквалифицировано в тяжкое, а расследованием занялся Следственный комитет.