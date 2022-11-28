СК обратился в МВД с инициативой передачи дела о смертельной аварии в Москве

Фото: gov.spb.ru

Следственный комитет обратился в МВД с инициативой передачи уголовного дела по факту аварии на северо-западе столицы, в результате которой погибли женщина и ребенок. Об этом сообщила в воскресенье, 27 ноября, старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

— Инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — рассказала она.

Иванова отметила, что при получении дела следователи приступят к установлению полной картины случившегося.

Авария произошла в воскресенье вечером, 27 ноября, на улице Свободы. По предварительным данным, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее детей. Сама женщина и один ребенок скончались, второй малолетний доставлен в больницу.

Было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Она предполагает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

37-летнюю москвичку задержали в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемой по факту смертельного ДТП на улице Свободы, где погибли женщина и ребенок.